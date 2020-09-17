صحة الوفاق: افتتاح أول مركز عزل عائم في ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

17 September, 2020

افتتحت وزارة الصحة بحكومة الوفاق أول مركز عزل عائم في ليبيا، بسعة سريرية تبلغ مائة سرير، خصص أربعة وثلاثون سريرًا منه كعناية فائقة.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الصحة أن الوزارة انتهت من إنشاء أول مركز عزل عائم داخل سفينة «بن عوف» بموقع قاعدة أبوستة البحرية، في مايو الماضي، بعد أن تم تجهيزه وفق أعلى مستويات الجهوزية.

ويحوي المركز العائم، مختبر تحاليل، ومنظومات أكسجين، وأجهزة أشعة مختلفة، كما تم تجهيزه بأحدث التجهيزات الطبيّة.

وأوضحت الوزارة أنها تمكنت من إنشاء مراكز عزل عالية الجهوزية، في أغلب المناطق والمدن الليبية، في سابقة هي الأولى منذ أكثر من خمس عقود.