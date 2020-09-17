الثني يتفقد المركز التخصصي لطب وجراحة الفم والأسنان ببنغازي

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

17 September, 2020

تفقد رئيس الحكومة الليبية عبد الله الثني المركز التخصصي لطب وجراحة الفم والأسنان التعليمي ببنغازي للوقوف على سير عمله وعياداته المتخصصة.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة الليبية أن جولة الثني شملت كافة الأقسام العلاجية بالمركز، وعلى رأسها قسم التركيبات الثابتة، وزراعة وتقويم الأسنان، مُشيدا بالقسم وبالخدمات التي يقدمها للمواطنين.

وأكد الثني دعمه المتواصل لهذا المركز، متعهدا بأن تعمل الحكومة على توفير كافة المتطلبات التي من شأنها المساعدة على تقديم أفضل الخدمات التي يحتاجها المواطن معربا عن ارتياحه لسير العمل بالمركز والتطور الملحوظ الذي شهده.