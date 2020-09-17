«العقوري» يرحب بتعيين سفير تونسي لدى ليبيا.. ويدعو لافتتاح القنصلية ببنغازي

رحب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب يوسف العقوري، بتعيين اسعد العجيلي سفيرا لجمهورية تونس لدى ليبيا، في مذكرة بعثها لـ”العجيلي”.

وأكد “العقوري” في رسالته أن السفير التونسي سيساهم في تعزيز العلاقات مع الجانب التونسي في جميع المجالات .

وفي سياق متصل، دعا العقوري إلى إعادة افتتاح القنصلية التونسية في مدينة بنغازي، وذلك في مذكرة بعثها إلى رئيس لجنة الخارجية والحريات بمجلس النواب التونسي سماح دمق، حيث أكد العقوري أهمية افتتاح القنصلية لخدمة الجالية التونسية بالإضافة إلى تعزيز التعاون في هذه المنطقة.