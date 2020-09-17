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خارجية البرلمان تدعو لفتح القنصلية التونسية في بنغازي

تم النشر منذُ 32 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

17 September, 2020

دعا رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري في مذكرة بعثها إلى رئيس لجنة الخارجية والحريات بمجلس النواب التونسي سماح دمق إلى إعادة افتتاح القنصلية التونسية في مدينة بنغازي مؤكدا على أهمية افتتاح القنصلية لخدمة الجالية التونسية بالإضافة إلى تعزيز التعاون في هذه المنطقة .

كما رحب العقوري بتعيين اسعد العجيلي كسفير لتونس لدى ليبيا للمرة الأولى منذ العام 2014 بحسب المكتب الإعلامي لمجلس النواب

وقال العقوري في مذكرة أرسلها للعجيلي إن تعيينه سفيرا لتونس لدى ليبيا سيساهم في تعزيز العلاقات مع الجانب التونسي في جميع المجالات 

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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