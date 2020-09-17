«صحة الوفاق» تفتتح أول مركز عزل عائم في ليبيا

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني، اليوم الخميس، افتتاح أول مركز عزل عائم في ليبيا، بسعة سريرية تبلغ 100 سرير، خصص 34 سريرًا منه كعناية فائقة.

وقالت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» إنها انتهت من إنشاء أول مركز عزل عائم داخل سفينة «بن عوف» بموقع قاعدة أبوستة البحرية، في مايو الماضي، بعد تجهيزه وفق أعلى مستويات الجهوزية.

وأوضحت أن مركز العزل العام يحوي مختبر تحاليل، ومنظومات أكسجين، وأجهزة أشعة مختلفة، كما تم تجهيزه بأحدث التجهيزات الطبيّة.

وأشارت وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني إلى أنها تمكنت من إنشاء مراكز عزل عالية الجهوزية، في أغلب المناطق والمدن الليبية، في سابقة هي الأولى منذ أكثر من خمسة عقود.

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