نفي أممي لتعيين “ملادينوف” مبعوثا إلى ليبيا

نفى المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، صحة الأنباء التي أثيرت بخصوص تعيين نيكولاي ملادينوف، المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، مبعوثا أمميا جديدا في ليبيا.

وقال “دوجاريك”: هناك العديد من الشائعات المنتشرة عندما يكون هناك تنافس.

وأضاف: الذي أستطيع تأكيده هو أن ستيفاني وليامز تظل ولا تزال هي الممثل الخاص للأمين العام وتؤدي دورها بصورة نشطة في ليبيا، ولن يكون هناك فراغ في القيادة على رأس البعثة.

وأردف: سيتم شغل هذا المنصب قريبًا جدًا، والأمين العام، يعمل على هذا الأمر وفق أقصى سرعة متاحة.

وتابع “دوجاريك”: الأمين العام واصل الضغط على جميع الأطراف في ليبيا لكن خيبة أمل كانت من نصيبنا بعدما شاهدناه على أرض الواقع من استمرار في المواجهات العسكرية.

وأكد المتحدث أن الأمين العام وممثليه كانوا في قمة الصراحة وعبّروا عن استيائهم بسبب استمرار ما وصفه بـ”الانتهاكات الصارخة لحظر الأسلحة في ليبيا”.

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