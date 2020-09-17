تعليم بنغازي يناقش الاستعدادات لانطلاق امتحانات الشهادة الثانوية

استعدادا لامتحانات الشهادة الثانوية بقسميها الأدبي والعلمي للدور الأول من العام الدراسي 2019-2020، والتي ستنطلق يوم الأحد القادم، عقد مراقب تعليم بنغازي ومدير مكتب الامتحانات اجتماعا مع رؤساء لجان امتحانات الشهادة الثانوية، ومديري المكاتب الخدمية لـ56 لجنة، بحضور مدير مكتب الفئات الخاصة.

الاجتماع ناقش الاستعدادات الجارية، وكذلك التقيد باللوائح والقوانين لمنع ظاهرة الغش والهاتف المحمول، واتخاذ الإجراءات الاحترازية بمنع التجمعات داخل المدارس وعدم التصافح، وارتداء الكمامات للمشرفين والطلاب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا