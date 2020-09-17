على طريقة الإشارة الضوئية.. «باشاغا» يصنف المجموعات المسلحة ويدعي محاربتها

أصدر وزير الداخلية المفوض في حكومة الوفاق، فتحي باشاغا، قرارا بتشكيل لجنة أمنية لوضع آلية دمج وتأهيل المجموعات المسلحة والمقاتلين في وزارة الداخلية، بحسب وسائل إعلام موالية لحكومة الوفاق.

وبحسب وسائل الإعلام، اليوم الخميس، فإن اللجنة التي أنشئت وفق قرار باشاغا رقم (1508) لسنة 2020، ستتولى «وضع قاعدة بيانات يتم من خلالها تصنيف المستهدفين بالدمج إلى ثلاث فئات، يتم دمج الأصفر والأخضر، وتفكيك الفئة المصنفة باللون الأحمر».

ويترأس اللجنة مساعد وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية في حكومة الوفاق محمد حبيب محمد المداغي، وتضم اللجنة في عضويتها كلا من مدير الإدارة العامة للتدريب فتحي سعد المبروك عون، ومدير مركز المعلومات والتوثيق البشير بالنور سليمان، ورئيس مكتب شؤون الضباط ميلود خليفة الشتيوي.