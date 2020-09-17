مستشار للقيادة العامة يُعلّق على “كلمة السراج”

قلل مستشار القيادة العامة للجيش الوطني، صلاح الدين الشكري، من قيمة كلمة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، التي بثت أمس الأربعاء.

وقال الشكري، لبرنامج “LIVE” على قناة “NEWS 218″، اليوم الخميس، إن كلمة السراج لم تضف أي جديد للمشهد السياسي في ليبيا الذي لن يتغير وسيظل محافظاً على سماته الحالية باستمرار حالة الفوضى وهشاشة الأمن والتدخلات الخارجية.

ورأى الشكري أنه الليبيين “لا يعيرون اهتماما لما يقوله السراج والعماري زايد لأنهما بيادق في يد العدو التركي”، وفي يد رجب طيب أردوغان الذي وصفه بـ”المجرم”.

وجدد الشكري تأكيده أن الوجود التركي في ليبيا بمثابة “محتل يريد تقسيم البلاد ونهب الثروات”، مضيفاً أن الشعب الليبي والجيش الوطني سيقودون المعركة إلى النصر النهائي وبناء الدولة الآمنة المستقرة المدنية ذات الدستور.

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