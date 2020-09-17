شركة الكهرباء: إصابة فنيين اثنين بعد صيانتهما برج ضغط عال

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الخميس، إصابة فنيين اثنين تابعين لدائرة توزيع أوباري، وذلك بعد إجرائهما أعمال صيانة على برج ضغط عال جهد «11 ك ف».

وأوضحت الشركة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» نقل المصابين وهما صلاح منجي محمد موسى ورضوان معتوق عبدالله إلى إحدى المصحات بمدينة طرابلس لتلقي العلاج.

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وأشارت إلى استقبال عضو مجلس إدارة الشركة المهندس رضوان خليل، ومدير إدارة الخدمات الصحية الدكتور عبدالحفيظ البخاري، المصابين للاطمئنان على حالتهما الصحية واتخاذ الإجراءات اللازمة.

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