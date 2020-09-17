تجهيز غرفة محول متكاملة في حي سوق العرب

بدعم من الهيئة العامة للكهرباء بالحكومة الليبية والمدير التنفيذي لفرع الهيئة بالكفرة، فتحي اخريم، قام فريق الصيانة بتركيب وتجهيز غرفة محول متكاملة في حي سوق العرب، أكبر أحياء المدينة، والذي سيغذي أيضا البئر الجديد، وقد استمر العمل لمدة 3 أيام متواصلة.

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