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تجهيز غرفة محول متكاملة في حي سوق العرب

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

بدعم من الهيئة العامة للكهرباء بالحكومة الليبية والمدير التنفيذي لفرع الهيئة بالكفرة، فتحي اخريم، قام فريق الصيانة بتركيب وتجهيز غرفة محول متكاملة في حي سوق العرب، أكبر أحياء المدينة، والذي سيغذي أيضا البئر الجديد، وقد استمر العمل لمدة 3 أيام متواصلة.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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