“النويري”: البعثة الأممية أصبحت أداة دعم للجهد الدولي الذي يستهدف عدم استقرار ليبيا

حذر النائب الأول لمجلس النواب، فوزي النويري، في بيان صدر اليوم الخميس، الليبيين من ما أسماه “الجهد الدولي” للدعم في ليبيا والذي يهدف إلى إيصال الشعب إلى حالة من اليأس حتى يستسلم لما يخطط له دوليا.

وأكد “النويري” أن الجهد الدولي يستهدف إبقاء الوضع الليبي في حالة عدم الاستقرار وتدوير الأزمة، مشيرا إلى أن توقف المسار الأمني وإعادة استنساخ المسار السياسي وعدم التفكير أو وضع أجندة بدعم المسار الدستوري ما هو إلا دليل على تعثر البعثة الأممية، وتمريرا لمخططات الدول المتدخلة في شؤوننا.

وأشار خلال البيان إلى أن البعثة الأممية أصبحت أداة للدعم الدولي وليست أداة بيد الليبيين تساعدهم على الاستقرار، قائلا “للأسف يتم كل ذلك بمساعدة بعض الليبيين فكل جهودهم لم تخرج عن إعادة تدوير نفس المقاعد والأشخاص دون تغيير الواقع”.