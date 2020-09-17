رئيس مجلس الوزراء يُجري جولة تفقدية للمركز التخصصي لطب وجراحة الفم والأسنان التعليمي ببنغازي

بنغازي 17 سبتمبر 2020 (وال)-أجرى رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية السيد عبد الله عبدالرحمن الثني الخميس، جولة تفقدية للمركز التخصصي لطب وجراحة الفم والأسنان التعليمي ببنغازي، للوقوف على سيّر عمل المركز وعياداته المتخصصة.

هذا ويرافق السيد الرئيس خلال جولته؛ مدير عام المركز الدكتور محمد التومي، وعدد من مديري الإدارات والموظفين.

وشملت جولة الرئيس كافة الأقسام العلاجية بالمركز، على رأسها قسم التركيبات الثابتة، وزراعة وتقويم الأسنان، مُشيدًا بالقسم وبالخدمات التي يقدمها للمواطنين.

وأعرب السيد الرئيس عن ارتياحه لسيّر العمل بالمركز والتطور الملحوظ الذي شهده، معتبرًا إن الفريق الطبي القائم على إدارة هذا الصرح الطبي ناجح في تطويره.

وأكد السيد الرئيس دعمه المتواصل لهذا المركز، متعهدًا بأن الحكومة ستعمل على توفير كافة المتطلبات التي من شأنها المساعدة على تقديم أفضل الخدمات التي يحتاجها المواطن. (وال – بنغازي) ر ت

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