«بوشناف» يحذر المواطنين من موجة الطقس السيء التي تضرب البلاد الأحد المقبل

أهابت وزارة الداخلية في الحكومة الليبية، برئاسة إبراهيم بوشناف، اليوم الخميس، بالمواطنين أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، لإمكانية تردي حالة الطقس فجر الأحد المقبل، وفقا لتوقعات مراكز التنبؤات والأرصاد الجوي، التي أعلنت عن عاصفة متوسطية تضرب الساحل الليبي خصوصا في المنطقة الشرقية.

ودعت الوزارة، في إيجاز صحفي لها، مساء اليوم الخميس، كافة المواطنين إلى قلة الحركة قدر المستطاع واقتصارها على الضرورة القصوى، والانتباه خلال قيادة المركبات على الطرقات العامة، وتثبيت كل ما يمكن أن تزيله سرعة الرياح، وذلك للسلامة العامة.

وأكدت وزارة الداخلية، أنها على أهبة الاستعداد عبر فرق الدفاع المدني وأقسام ومراكز الشرطة في حال حدوث أي طارئ لا قدر الله.