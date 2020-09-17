بالصور.. ثلاث نساء ليبيات يفتتحن ورشة ميكانيك بسبها

نجاة فقيري – بوابة إفريقيا الإخبارية |

17 September, 2020

انتشرت صور لثلاث سيدات ليبيات يزاولن عملهن داخل ورشة الميكانيك التي افتتحنها في كانون الأول من العام الفارط، بمدينة سبها الليبية وعلى عكس المتوقع لم تلاق الصور استهجانا أو انتقادا بل لاقت استحسانا واسعا لاختيار السيدات هذا المجال باعتباره شاقا وحكرا على الرجال. لكن السيدات الليبيات أثبتن أن المرأة قادرة على اقتحام كل المجالات.

وقد ساهمت الحرب في ليبيا وكذلك التغيّر الاجتماعي الذي سُجّل بعد أحداث ،2011 في انخراط الليبيات في مهن كانت حكرا على الرجال. و تحدّينَ بذلك كل الظروف لتأمين لقمة عيش كريمة على الرغم من مشقّة العمل.