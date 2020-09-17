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البعثة: قرار السراج “محطة حاسمة”.. وعلى الأطراف تقديم تنازلات

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وصفت البعثة الأممية نية رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج تسليم السلطة في نهاية أكتوبر المقبل، بالقرار الشجاع، مشيرة إلى أن إعلانه يعد محطة حاسمة في الأزمة الليبية التي طال أمدها، ولم يعد في الإمكان إبقاء الوضع على ما هو عليه.

وأضافت البعثة الاممية، في بيان، أصدرته مساء اليوم الخميس، أن المسؤولية تقع الآن على الأطراف الليبية المعنية لتحمل مسؤولياتها واتخاذ قرارات تاريخية، والقبول بتقديم تنازلات متبادلة من أجل مصلحة البلاد.

ولفتت البعثة إلى أن بياني صالح والسراج واجتماعات سويسرا والمغرب ومصر، بمثابة فرصة لاستئناف الحوار السياسي الليبي – الليبي، مشددة على أهمية أن يفي المجتمع الدولي بمسؤولياته بوقف التدخلات الخارجية والتقيد التام بقرار حظر التسليح..

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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