مالطا: ليبيا بحاجة للمساعدة وتستحق استعادة كرامتها

أكد رئيس الوزراء المالطي روبرت أبيلا أن ليبيا بحاجة للمساعدة ولا ينبغي اعتبارها مجرد مصدر للمهاجرين وليبيا تستحق استعادة كرامتها التي فقدتها

وأوضح أبيلا خلال اجتماع بين رئيس الوزراء روبرت أبيلا ورئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل يوم أمس الأربعاء، أن ليبيا ساعدت في الأشهر الأخيرة بلاده أكثر من الاتحاد الأوروبي في قضية الهجرة غير الشرعية

وطالب أبيلا بـ«البدء فورا في استئناف إنتاج النفط في ليبيا وتصديره مرة أخرى إذ يحتاج خفر السواحل الليبي إلى المزيد من الموارد»، مشددًا على ضرورة التعامل مع الجماعات الإجرامية التي تستفيد من تهريب المهاجرين.

وفي السياق لفت أبيلا إلى غياب سياسة شاملة عندما يتعلق الأمر بإنقاذ المهاجرين في أوروبا. وفي إشارة إلى سفينة شحن كانت عالقة في البحر وعلى متنها 27 مهاجرا ، قال «لقد ترك الاتحاد الأوروبي هؤلاء المهاجرين هناك».

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