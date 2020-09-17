عاجل// توافق روسي تركي على آليات تطبيق وقف شامل لإطلاق النار في ليبيا مع تحديد خطوط الانسحاب.

كشفت مصادر صحفية،الخميس، عن وجود توافق روسي تركي على آليات تطبيق وقف شامل لإطلاق النار في ليبيا مع تحديد خطوط الانسحاب، مشيرة إلى أن التوافقات شملت وضع آلية للإشراف على تصدير النفط تديرها المؤسسة الوطنية وإقامة غرفة تنسيق مشتركة بين الروس والأتراك

و أوضحت لمصادر أن الاتفاق شمل إبلاغ رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وحفتر والجانب المصري وإيطاليا وألمانيا ومالطا بتفاهمات روسيا وتركيا ، لافتة إلى أن الجانب الأميركي طلب تعديلات فنية بشأن تفاهمات روسيا وتركيا حول ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24