8 إصابات جديدة و7 حالات شفاء من «كورونا» في الكفرة

أعلنت اللجنة الرئيسية لمكافحة وباء «كورونا» ببلدية الكفرة، اليوم الخميس، تسجيل ثماني إصابات جديدة بفيروس «كورونا المستجد».

وأشارت اللجنة عبر صفحتها على موقع «فيسبوك» إلى تماثل سبع حالات للشفاء، علاوة على تسجيل حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، وذلك بعد إجراء تحاليل لعشر عينات.

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وبهذا الإعلان، ترتفع حصيلة إصابات فيروس «كورونا» في الكفرة إلى 167 حالة، بينها 48 حالة شفاء، فيما توفي 12 شخصًا جراء الإصابة بالفيروس، الذي ظهر في ليبيا مارس الماضي.

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