برلمانية إيطالية تطالب حكومة بلادها بالتحرك لتحرير الصيادين الموقوفين شرق ليبيا

كشفت البرلمانية الإيطالية المعارضة، جورجا ميلوني، عن استعداد أعضاء بالبرلمان لتقديم مساءلة إلى الحكومة بشأن تحركها حيال واقعة احتجاز مركبي صيد وعدد من أطقمهما في بنغازي.

وطالبت ميلوني: الحكومة الإيطالية بالتعامل لحماية الصيادين.

وعلقت ميلوني على أداء الحكومة قائلة: «لا أعرف بالضبط ما الذي أنجزوه حتى الآن»، متابعة: «لقد أعطيت تفويضا لأعضاء البرلمان الذين يتمتعون بالكفاءة في هذا المجال؛ لتقديم مساءلة برلمانية وسؤال الحكومة عن كيفية تحركها لحماية هؤلاء الإيطاليين».

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