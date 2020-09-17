الداخلية الليبية تحذر المواطنين.. والسبب

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

17 September, 2020

دعت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية المواطنين لأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر بسبب احتمالية تردي حالة الطقس فجر الأحد المقبل وفقا لتوقعات مراكز التنبؤات والأرصاد الجوي التي أعلنت أن عاصفة متوسطية تتجه لضرب الساحل الليبي خصوصا في المنطقة الشرقية.

ودعت وزارة الداخلية كافة المواطنين لأخذ الحيطة والحذر وتقليل التحرك قدر المستطاع واقتصاره على الضرورة والانتباه خلال قيادة المركبات الآلية على الطرقات العامة وتثبيت كل ما يمكن أن تزيله سرعة الرياح وذلك للسلامة العامة حال صدقت هذه التنبؤات.

وشددت الوزارة على أنها على أهبة الاستعداد عبر فرق الدفاع المدني وأقسام الدفاع المدني وأقسام ومراكز الشرطة في حال حدوث أي طارئ.