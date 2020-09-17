بعد تدهور الوضع الوبائي .. صحة الوفاق تفتتح أول مركز عزل عائم في ليبيا

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق غير المعتمدة، اليوم

الخميس، افتتاح أول مركز عزل عائم في ليبيا، في محاولة للسيطرة على تفشي فيروس

كورونا .

وأوضحت الوزارة، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع

” فيسبوك”، أن السعة السريرية للمركز تبلغ 100 سرير، خصص 34 منها كعناية

فائقة.

هذا وكانت وزارة الصحة بحكومة الوفاق غير المعتمدة، قد

انتهت من إنشاء أول مركز عزل عائم داخل سفينة ” بن عوف” بموقع قاعدة أبوستة

البحرية، في مايو الماضي.

ويضم المركز العائم، مختبر تحاليل، ومنظومات أكسجين، وأجهزة

أشعة مختلفة، كما تم تجهيزه بأحدث التجهيزات الطبيّة.

وكان المركز الوطني لمكافحة

الأمراض، قد أعلن في وقت سابق الخميس، تسجيل 886 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مشيرا

إلى أن إجمالي عدد الوفيات وصل إلى 409 حالات، مبينا أن إجمالي الإصابات وصل إلى

25,822 حالة بفيروس كورونا.

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