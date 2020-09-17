وليامز: إعلان السراج تسليم السلطة نهاية أكتوبر محطة حاسمة في الأزمة الليبية

قالت المبعوثة الأممية لدى ليبيا بالإنابة، ستيفاني

وليامز، إن إعلان رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، نيته تسليم السلطة إلى سلطة

تنفيذية جديدة نهاية أكتوبر المقبل محطة حاسمة في الأزمة الليبية.

وأضافت وليامز في بيان لها نشر على صفحة البعثة الأممية

للدعم في ليبيا عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن المسؤولية الآن تقع

على الأطراف الليبية المعنية لتحمل مسؤولياتها بالكامل أمام الشعب الليبي، واتخاذ قرارات

تاريخية والقبول بتقديم تنازلات متبادلة من أجل وطنهم.

وتابعت وليامز إنه بالبناء على البيانين اللذين أصدرهما كل

من السراج ورئيس محلس النواب، عقيلة صالح، في 21 أعسطس الماضي، والاحتماعات التى انعقدت

مؤخرا بين الأطراف الليبية الرئيسية فى مونترو بسوبسرا والمملكة المغربية ومصر، ثمة

قرصة لاستئناف الحوار السياسى الليبي- الليبي الشامل للجميع، والذى تعتزم بعثة الأمم

المتحدة للدعم في ليببا المضي قدما فيه في أقرب قرصة.

وأكدت وليامز أنه من الأهمية بمكان خلال هذه الفترة، أن يفي

المجتمع الدولي بمسؤولياته أيضا واحترام السيادة الليبية ووقف التدخل فى الشؤون

الداخلية لليبيا والتقيد التام بقرارا حظر التسليح الذي تفرضه الأمم المتحدة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24