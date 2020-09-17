3 إصابات جديدة بـ«كورونا» في أجدابيا

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس «كورونا» في أجدابيا، اليوم الخميس، تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، إضافة إلى شفاء حالتين ووفاة حالة واحدة.

وقالت اللجنة عبر صفحتها بموقع «فيسبوك» إن المختبر المرجعي للمركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع أجدابيا تسلم 11 عينة للكشف عن فيروس «كورونا المستجد» ليتبين سلبية ثمان عينات، بينها حالتا شفاء، علاوة على إيجابية ثلاث عينات.

وأشارت إلى أن العينات الموجبة الثلاث بينها حالتان جديدتان وحالة واحدة مخالطة.

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