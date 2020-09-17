تحرير مهاجرين غير شرعيين كانوا محتجزين داخل مخزن ببئر الأشهب

أخبار ليبيا 24-خاص

تمكنت قوة أمنية مشتركة من وزارة الداخلية والجيش الوطني، اليوم الخميس، من تحرير ستة مهاجرين غير شرعيين كانوا محتجزين داخل مخزن في جنوب منطقة بئر الأشهب بشرق ليبيا.

وقال، آمر الكتيبة (401) عميد الصافي عبدالنبي السنيني، في تصريح لأخبار ليبيا24، إن العملية جاءت بعد قيام البحث الجنائي في طبرق بضبط سبعة مهاجرين غير شرعيين يحملون الجنسية المصرية، حيث اعتروا خلال الاستدلال معهم بوجود مخزن شرق طبرق به عدد آخر من المهاجرين المصريين الذين تسللوا إلى ليبيا عبر الحدود البرية مع مصر.

وأضاف السنيني، أنه بعد التنسيق والتعاون مع قسم البحث الجنائي تمت مداهمة المخزن جنوب منطقة بئر الاشهب، وتم تحرير ستة مصريين كانت حالتهم سيئة من جراء التعذيب، كما أنهم كانوا مصفدين بالسلاسل.

وأفاد السنيني، بأنه تم إثر العملية ضبط شخصين من العصابة التي تحتزهم، مشيرًا إلى أنهم

رهن التحقيق.

وقال السنيني، إن من خلال الاستدلال تم التعرف على بقية أفراد العصابة، التي تتاجر بهؤلاء المهاجرين مقابل مبالغ مالية.

وأكد أن بقية أفراد العصابة سيتم القبض عليهم خلال الأيام القادمة، ولا أمل لهم من النجاة من قبضة رجال الأمن.

وقال السنيني، إن القوة الأمنية المشتركة تقوم بتمشيط المنطقة بالكامل، مشيرًا إلى أن من المتوقع العثور على مخازن أخرى ورهائن آخرين سيتم تحريرهم والقبض على الجناة.

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