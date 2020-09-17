وسط توقعات بهطول أمطار غزيرة.. وزير الصحة سعد عقوب يرفع حالة التأهب والجاهزية القصوى

أصدر وزير الصحة بالحكومة الليبية سعد عقوب، اليوم الخميس، تعليماته العاجلة لكافة فروع وأقسام الاسعاف والطوارئ بالمستشفيات العامة والقروية والتعليمية والأجهزة التابعة للقطاع لمواكبة آثار الأمطار وسط توقعات بحدوث منخفض جوي عميق يتحرك من مساء السبت على السواحل الليبية.

وزير الصحة، وفي تصريحات صحفية، طالب كافة المستشفيات بضرورة متابعة ما يحتاجه المواطنون من رعاية صحية على مدار الساعة ورفع حالة الاستعداد والجاهزية القصوى تحسبا لأي طارئ، مع أخذ كافة الإجراءات الصحية الوقائية الواجب اتخاذها عند حدوث سيول في بعض المناطق وتسجيل جميع الحالات التي يتم علاجها والعلاج المنصرف مع تشخيص هذه الحالات.

ودعا وزير الصحة جميع المواطنين لأخذ الحيطة والحذر، بالتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة، والحذر والانتباه أثناء قيادة السيارة في الطرقات وقت الأمطار خشية الانزلاق بهدف تفادي أي أحداث تعرض حياتهم وممتلكاتهم للخطر وخاصة في المناطق القريبة من شواطئ البحار ومجاري السيول واتخاذ الاحتياطات اللازمة للحيلولة دون وقوع خسائر مادية وبشرية.