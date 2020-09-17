بلدي بني وليد يستنكر حالة الانفلات الأمني التي تعيشها المدينة

قال المجلس البلدي بني وليد، الخميس، إن المدينة تعيش حالة من الانفلات

الأمني غير مسبوقة، مؤكدا انتشار عمليات الخطف على الهوية والسرقة والحرابة وغير

ذلك من الأمور المخلة بقيم المجتمع.

وأعرب المجلس في بيان له عن استنكاره لعمليات الخطف على الهوية التي قام

بعض أهالي زليتن، لأهالي بني وليد عند تواجدهم بمدينة زليتن، محملا المجلس البلدي

زليتن والجهات الأمنية وأعيان بلدية زليتن مسؤولية سلامة المخطوفين والإسراع في

الإفراج عنهم.

واستنكر المجلس عمليات السرقة والحرابة وقطع الطرق، وابتزاز المارة والضيوف في بني وليد، معلنا التصدي لهذه الجرائم بكل قوة، مطالبا الجهات الأمنية بمتابعة المجرمين والقبض عليهم وتسليمهم للعدالة والجهات القضائية. وأضاف المجلس أنه نظرا لهشاشة الأجهزة الأمنية وقصورها عن أداء واجباتها بالشكل المطلوب، فإنه سيستعين بالاجهزة الأمنية بالدولة، وسيستعين بقوة أمنية من خارج المدينة لبسط الأمن، إن دعت الضرورة لذلك.

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