عقوب يطلب رفع حالة التأهب القصوى لمواجهة «المنخفض الجوي» المتوقع

أصدر وزير الصحة بالحكومة الموقتة، الدكتور سعد عقوب، تعليماته العاجلة لجميع فروع وأقسام الإسعاف والطوارئ بالمستشفيات العامة والقروية والتعليمية والأجهزة التابعة للقطاع لمواكبة آثار الأمطار، وسط توقعات بحدوث «منخفض جوي عميق» يتحرك من، مساء السبت، على السواحل الليبية.

وشدد عقوب على جميع المستشفيات بضرورة متابعة ما يحتاجه المواطنون من رعاية صحية على مدار الساعة، ورفع حالة الاستعداد والجاهزية القصوى تحسبًا لأي طارئ، وأخذ جميع الإجراءات الصحية الوقائية الواجب اتخاذها عند حدوث سيول في بعض المناطق، وتسجيل جميع الحالات التي يتم علاجها والعلاج المنصرف مع تشخيص هذه الحالات، حسب بيان منشور على صفحة إدارة الإعلام بوزارة الصحة على موقع «فيسبوك».

اقرأ أيضا «داخلية الموقتة» تحذر من «عاصفة متوسطية» وتؤكد استعدادها لأي طارئ

ودعا جميع المواطنين لأخذ الحيطة والحذر بالتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة والحذر والانتباه أثناء قيادة السيارة في الطرقات وقت الأمطار خشية الانزلاق، بهدف تفادي أي أحداث تعرّض حياتهم وممتلكاتهم للخطر، وخاصة في المناطق القريبة من شواطئ البحار ومجاري السيول، واتخاذ الاحتياطات اللازمة للحيلولة دون وقوع خسائر مادية وبشرية.

وفي وقت سابق اليوم، طالبت وزارة الداخلية بالحكومة الموقتة، المواطنين بأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر لإمكانية تردي حالة الطقس فجر الأحد المقبل وفقًا لتوقعات مراكز التنبؤات والأرصاد الجوية، التي أعلنت توجه عاصفة متوسطية لضرب الساحل الليبي خصوصًا في المنطقة الشرقية.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا