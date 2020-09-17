انتعاش القطاع الصحي الخاص في بنغازي

يشهد القطاع الصحي الخاص في بنغازي خلال هذه الفترة، انتعاشا ملحوظا، فمنذ فترة وجيزة افتُتح في المدينة بنغازي 3 مستشفيات خاصة تعتبر الأضخم، هي مستشفى المروى الجديد، والمستشفى الليبي الدولي، ومستشفى دار الشفاء التخصصي الطبي.

وقام وزير الاقتصاد والصناعة بالحكومة الليبية، منير عصر، رفقة هيئة تشجيع الاستثمار، بزيارة تفقدية لمستشفى دار الشفاء التخصصي قبيل افتتاحه، للاطلاع على أقسامه وتجهيزاته لاستقبال المرضى.

ويحتوي المستشفى المملوك لشركة الرحاب للخدمات الصحية، على 150 سريرا في مختلف التخصصات وغرف العناية، ومشفى جامعي تعليمي لتدريب الكوادر الطبية. وسيساهم هذا المشروع في حل مشكلة الإيواء الصحي بالمدينة.

ويقول القائمون على المستشفى الممول من قبل مصرف الوحدة، إن فكرة المشروع تقوم على توطين العلاج في الداخل على مدى السنوات الـ10 القادمة، حيث ستقوم إدارة المستشفى بتوفير أطقم طبية على أعلى مستوى لخدمة المواطن.

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