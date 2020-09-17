خطاب السراج.. مناورة أو إملاءات

بعد ما يقارب خمس سنوات من تعيينه رئيسا لحكومة الوفاق الوطني الليبية ،بطرابلس ، أعلن رئيس الوزراء الليبي فائز السراج ، أمس الأربعاء 16 سبتمبر، في خطاب تلفزي قصير ، أنه مستعد لترك منصبه قبل نهاية أكتوبر لإفساح المجال لسلطة تنفيذية جديدة، لكن أسباب هذا الإعلان تبدو غير واضحة في بلد يعاني من الفوضى و الصراع.

لا تزال أسباب هذا الإعلان ضبابية حتى لو لم تكن مفاجئة “إنه قرار متوقع يؤكد فقط الإشاعة التي كانت متداولة في طرابلس منذ أيام قليلة ، حتى لو اضطررنا إلى توخي الحذر ، لأنه لا يوجد ما يقول إنه سيستقيل في النهاية” ، حسب سيريل باين ، الكاتب بفرانس 24.

وبحسب وليد فارس المتخصص في الشؤون الدولية ومستشار الكونجرس الأمريكي حول الإرهاب ، “قد تكون هذه مناورة تهدف إلى ممارسة بعض الضغط على المجتمع الدولي ، وخاصة على الولايات المتحدة وفرنسا ودولهما،الحلفاء، حتى يشاركوا بشكل أكبر في حل القضية الليبية “.

فمنذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011 ، غرقت ليبيا في فوضى سياسية، و و شهدت نزاعات دامية و تنافس مستميت حول السلطة. و أجهضت مساع إقليمية و دولية لإنجاح المشاورات لوقف النزاع بين الفرقاء الليبين و التي تستمر إلى حدود اليوم مع تفاهم نسبي يشوبه حذر خاصة بعد هذا الخطاب المبهم لرئيس حكومة الوفاق فائز السراج.

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تفسير آخر محتمل لوليد فارس يمكن أن يكون مرتبطا بالخلافات الداخلية ، حيث تجري موجة من الاحتجاجات ضد تدهور الظروف المعيشية في البلاد حيث يقول “رئيس الوزراء محل نزاع في الشوارع ومنافسين في معسكره ومن بينهم وزير الداخلية فتحي باشاغا الذي لا يخفي طموحاته”.

و ينحدر فتحي باشاغا في الأصل من مصراتة ، ولعبت مليشياته دورًا محوريًا في الدفاع عن طرابلس ، وغالبًا ما يوصف بأنه تحت حماية أنقرة في ليبيا. ففي نهاية أغسطس ، لدى عودته من زيارة لتركيا ، استقبله حوالي 300 من رجال الميليشيات في مطار طرابلس. استعراض للقوة بالكاد يقدره رئيس الوزراء.

ويضيف وليد فارس: “لكن هذا ليس كل شيء ، لأن فائز السراج في وضع صعب للغاية حيث يجد نفسه ضعيفًا في منطقة نفوذه ، في غرب البلاد ، وليس فقط بسبب الانقسامات التي يسود داخل حكومته ولكن أيضًا بسبب التوترات المتزايدة بين الميليشيات المختلفة من جهة ، وبينها وبين الجهاديين الذين أرسلتهم تركيا من سوريا من جهة أخرى “.

يذكر وليد فارس أيضًا احتمالًا آخر” قد يكون رئيس الوزراء نفسه قد تعرض لضغوط من قبل تركيا ، التي أصبحت أحد الأطراف الرئيسية في الصراع الليبي ، أو من قبل الميليشيات المحلية ، لاتخاذ قرارات معينة أو حتى أنه استقال. وقال فايز السراج في خطابه إنه سعى في مناخ سياسي واجتماعي “شديد الاستقطاب” إلى أكبر قدر ممكن من الإجماع “بين مختلف الأطراف” ، لكن الصعوبات كانت مستعصية “. وعبّر عن أسفه حتى اليوم قائلا “ما زالت بعض الأطراف تراهن على حل عسكري يخدم أهدافها”.

ومع ذلك ، قد تؤدي الاستقالة المحتملة “المترددة” إلى زيادة تعقيد الأزمة الليبية ، حيث عاد الحل السياسي إلى مركز الصدارة إذا عاد الأشقاء الليبيون إلى مسار الحوار ، وجرت المحادثات بالتوازي في مونترو بسويسرا من 7 إلى 9 سبتمبر ، وفي بوزنيقة بالمغرب من 6 إلى 10 سبتمبر،هذه المشاورات التي يمكن أن تتعطل بسبب هذا الاضطراب السياسي الجديد.

المصدر: France 24