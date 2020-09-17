“الساعدي”: لا يجب ترك “السراج” يغادر منصبه دون محاسبة

دعا سامي الساعدي القيادي في الجماعة الليبية المقاتلة المدرجة على قوائم الإرهاب، إلى عدم السماح لرئيس حكومة الوفاق فائز السراج بالاستقالة وترك منصبه دون حساب.

“الساعدي” قال في تدوينة على حسابه بفيسبوك اليوم الخميس: “حول ما سمي استقالة السراج. السراج لم يستقِلْ، وإنما قال سأسلم للسلطة التنفيذية الجديدة التي سيتفق عليها “المتحاورون” يعني تحصيل حاصل” على حد قوله.

أضاف “الساعدي”: “لا ننتظر مخرجات مختلفة، لأن المدخلات لم تتغير، (الآلية: حوار خارج البلد بإشراف الجهة نفسها، بين الأطراف والوجوه نفسها بتغيير هامشي)” وفق قوله.

وتابع “الساعدي”: “يجب أن يقدم السراج إقرار الذمة المالية ويحاسب هو ومن قبله واحدا واحدا، ولا يسمح له بالخروج من المشهد دون محاسبة” وفق تعبيره.