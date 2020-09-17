مدير أمن ربيانة يبحث سيّر عمل مكتب مكافحة الهجرة غير الشرعية في المدينة

ربيانة 17 سبتمبر 2020 (وال)-قام مدير أمن ربيانة الرائد جابر عبد الكريم أحمد، بزيارة لمقر مدير مكتب مكافحة الهجرة غير الشرعية في المدينة.

هذا وقد عقد مدير أمن ربيانة الرائد جابر عبد الكريم أحمد، اجتماعا برئيس مدير مكتب مكافحة الهجرة غير الشرعية نقيب باسم محمد السنوسي، وبحضور عدد من الضباط المديرية ولفيف من أعيان وحكماء المدينة.

وأكد الرائد جابر عبد الكريم أحمد خلال الاجتماع على ضرورة زيادة تفعيل مهام المكتب، للقضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة العابرة للحدود.

ويأتي اجتماع الرائد جابر عبد الكريم أحمد، عقب استلامه لرئاسة المديرية خلفًا للرائد خميس سليمان توكى، وفي أول خطوة نحو تعزيز الأمن والحد من انتشار الجريمة، ومكافحة ظواهر الهدامة، والهجرة غير الشرعية في المنطقة وما حولها.

يشار إلى أن اجتماع الرائد جابر عبد الكريم أحمد، يأتي ضمن سلسلة اجتماعات مع منتسبي جهاز الشرطة في ربيانة، وزيارات التي يقوم بها لمقرات وتمركزات التي تتبع المديرية.

ودعا الرائد جابر عبد الكريم أحمد، كافة الأعيان والحكماء للتعاون والعمل مع المديرية، من أجل المجاهرة بالأمن ورفع غطاء الاجتماعي على خارجين عن القانون. (وال- ربيانة) ر ت

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