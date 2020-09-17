أهالي باطن الجبل يطلقون نداء استغاثة عاجل

أطلق أهالي مناطق باطن الجبل، عبر “218”، نداء استغاثة عاجل للجهات المعنية بالتدخل السريع ودعم القطاع الصحي الذي يعاني من قلة الإمكانيات في ظل تزايد إصابات كورونا.

ورغم اتّباع الإجراءات الوقاية من كورونا في بدر وتيجي واولاد طالب وتندميرة الشمالية بباطن الجبل، إلا أن الوباء أخذ بالتفشي بشكل سريع، وسط حالة من الهلع والاستياء وانعدام الإمكانيات لدى الفريق الطبي في قسم العزل بمستشفى تيجي.

وزاد غياب السيولة في المصارف من تعقيد الأزمة، إذ لم يعد المواطنون قادرين على شراء الكمامات ومستلزمات الوقاية، وكل هذا في ظل غياب تام للسلطات المعنية عن توفير مستلزمات الصحة والسلامة والرعاية الصحية.

وعلمت “218” أن قسم العزل يعمل فيه 4 أطباء ومثلهم من العناصر التمريضية فقط، ولم يخرجوا جميعا من القسم منذ أكثر من 20 يوما وذلك التزاما منهم بأداء واجبهم المهني والوطني، دون أن يتلقوا أي مساعدة طبية من المنظمات والهلال الأحمر، وأكدت هذه الكوادر لـ”218″ أنها بأمس الحاجة لمساعدة عاجلة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية