صحيفة ألمانية: أردوغان يعمل على زعزعة ما تبقى من استقرار في ليبيا

قالت صحيفة “هاندلسبلات” الألمانية إن الرئيس التركي

،رجب طيب أردوغان، يعمل على زعزعة ما تبقى من استقرار في ليبيا.

وأضافت الصحيفة الألمانية أن أردوغان يتبنى منذ سنة 2016 عقيدة السياسة الخارجية الهجومية، محذرة من أن تركيا باتت تهديدا كبيرا لأوروبا ومصالحها.

وأوضحت الصحيفة أن الشراكات القديمة مثل حلف شمال الأطلسي “الناتو” لم تعد عقبة أمام أردوغان الذي يرى السياسة الخارجية لعبة محصلتها صفر، مضيفة أن أردوغان لا يمكنه الفوز إلا عندما يخسر الآخرون والعكس صحيح.

وأشارت الصحيفة إلى قضية الهجرة التى حاول أردوغان مرارا

وتكرارا استفزاز الاتحاد الأوروبي للحصول على أموال، لافتة إلى أن أردوغان دفع بالآلاف

من المهاجرين غير الشرعيين إلى الحدود الأوروبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24