جالو تستعد بالإمكانيات والتنظيم لمحاربة كورونا

في إطار دعم الجهود المتعلقة لمكافحة وباء كورونا والحد من الانتشار بالواحات، أكد مدير مستشفى جالو العام ورئيس قسم العزل عبدالنبي محمد عبدالنبي، توفير أغلب الاحتياجات اليومية من وسائل التعقيم والتطهير ومستلزمات والمعدات الوقائية للأطباء والعناصر الطبية خلال تعاملهم مع المرضى في قسم العزل.

وأشار عبدالنبي لـ”218″ إلى توفر الأدوية من قبل جهاز الإمداد الطبي، مؤكدا أن مستشفى جالو العام وضع كل إمكانياته ومخزونة من الأدوية والمعدات والمستلزمات والتجهيزات بما فيها مصنع الأكسجين الطبي والذي يعمل خلال 24 ساعة، لمكافحة الوباء.

من جهتها، أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس كورونا في الواحات، مساء الخميس، شفاء 26 مصابا بكورونا، 25 في جالو، وحالة من حقل مسلة النفطي.

وعُقد بمستشفى جالو العام الأربعاء، اجتماعًا طارئًا ضمّ رئيس اللجنة الطبية الاستشارية الفرعية الواحات، ومدير مستشفى جالو العام المخصص كمقر للعزل على مستوى الواحات، ومدير عام مستشفى جالو المركزي ودير مستشفى أوجلة القروي ومدير مستشفى اجخرة القروي ومدير إدارة الخدمات الصحية جالو.

وتناول الاجتماع آخر المستجدات حول انتشار وباء كورونا على مستوى منطقة الواحات، واستعراض الجهود والترتيبات المتخذة بالخصوص، وآخر المؤشرات المتعلقة بحالات الإصابة والتعافي.

وخلص الاجتماع إلى وضع كافة الإمكانيات بالمرافق الصحية ومكونات وزارة الصحة بالواحات تحت تصرف اللجنة الطبية الاستشارية الفرعية الواحات وفقًا لمستجدات وتطور الأوضاع ووفق ما تحدده اللجنة، والالتزام بتوفير كل المتطلبات والاحتياجات المتعلقة بالاحتياج اليومي من خدمات النظافة والإعاشة والإمداد الطبي وكل ما يتعلق بقسم العزل وفرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة.

كما قرر المجتمعون إحالة موقف يتضمن آخر مؤشرات انتشار الوباء والاحتياج من المعدات والتجهيزات الطبية إلى اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا، ووزارة الصحة لسرعة توفيرها، واعتبار اللجنة الطبية الاستشارية ومدراء الخدمات الطبية ومدراء المستشفيات بالواحات، في حالة انعقاد دائم، واعتبار اللجنة الطبية الاستشارية الفرعية الواحات، هي الجهة المخولة قانونًا بالتصريح والإفصاح عن مؤشرات وبيانات انتشار الوباء، وحالات الإصابة والتعافي، وهي المخولة بتحديد الاحتياجات ومعالجة أي قصور يحدث.

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