الداخلية تحذر من عاصفة متوسطية تضرب الساحل الليبي

أخبار ليبيا24

حذرت وزارة الداخلية في الحكومة الليبية اليوم الخميس المواطنين من توجه عاصفة متوسطية الأحد المقبل لضرب الساحل الليبي خصوصًا في المنطقة الشرقية.

وشددت وزارة الداخلية في بيان لها على المواطنين بأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر لإمكانية تردي حالة الطقس وفقا لتوقعات مراكز التنبؤات والإرصاد الجوي.

ودعت الوزارة كافة المواطنين أخذ الحيطة والحذر وتقليل التحرك قدر المستطاع واقتصاره على الضرورة والانتباه خلال قيادة المركبات الآلية على الطرقات العامة وتثبيت كل مايمكن أن تزيله سرعة الرياح وذلك للسلامة العامة في حال صدقت التنبؤات

وأكدت وزارة الداخلية أنها على أهبة الاستعداد عبر فرق الدفاع المدني وأقسام ومراكز الشرطة في حال حدوث أي طاريء..

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