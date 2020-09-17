المشري يطلب مساعدة الأمم المتحدة في إجراء استفتاء على الدستور في ليبيا

طلب رئيس ما يسمى بمجلس الدولة، خالد المشري، الخميس، من

الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، المساعدة في إجراء استفتاء على

الدستور في ليبيا.

وقال المشري في خطاب موجه إلى غوتيريش إنه لا وصاية على الشعب

الليبي تمنع قول كلمته الفاصلة بنعم أو لا من خلال الاستفتاء، مشيدا بدور الأمم

المتحدة الداعم للاستقرار والسلم في ليبيا.

وأعرب المشري عن أمله في مساهمة الأمم المتحدة في إجراء

هذا الاستفتاء طبقا للآليات الديمقراطية المتعارف عليها دوليا، مشيرا إلى أهمية تمثيل

الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستورفي أي حوار يتم فيه مناقشة العملية الدستورية

بما يضمن التعجيل بإنهاء المراحل الانتقالية والتمهيد لإجراء عملية الاستفتاء على مشروع

الدستور المنجز وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية طبقا لأحكامه حتى تكون مقبولة من جميع

الليبيين، بحسب نص البيان.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24