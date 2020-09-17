لافروف لـ ” الولايات المتحدة”: أنتم من دمر دول منطقة الشرق الأوسط ومايجري في ليبيا خير دليل

اتهم وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الخميس،

الولايات المتحدة بتدمير دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مؤكدا أن الأخيرة لن

تعترف بشكل نزيه بالأخطاء التي ارتكبتها في تلك الدول .

وأوضح لافروف، في تصريح صحفي، أن الرئيس الأمريكي الأسبق،

جورج بوش، أعلن من على متن حاملة طائرات في مايو 2003 أن تغيير الولايات المتحدة للنظام

في العراق انتصارا للديمقراطية، مضيفا أنه سيكون مثيرا للاهتمام الاطلاع على الوضع

الحالي في العراق من قبل الرئيس الأمريكي الأسبق.

وشدد وزير الخارجية الروسي على أنه لا توجد أي دولة اكتسبت

خيرا من ما وصفه بـ”القوة الناعمة” الأمريكية، ليس فقط في أراضي الاتحاد

السوفييتي ولكن في أي منطقة أخرى، قلب فيها الأمريكيون الأنظمة الحاكمة.

واستشهد لافروف بما يجرى

حاليا في ليبيا، مضيفا أن واشنطن حاولت القيام بذلك في سوريا لكنها فشلت، معربا عن

آمله في أن تتحسن الأوضاع في ليبيا .

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