عميد بلدية بني وليد يطالب فتحي باشاغا بتأمين مدينته وحمايتها من المجرمين

أصدر ديوان المجلس البلدي ببلدية بني وليد، بيانا، الخميس، شارك فيه أعيان وأهالي البلدية بشأن الأوضاع الأمنية داخل المدينة.
وشجب البيان، عمليات السرقة والحرابة وقطع الطرق والابتزاز للضيوف والمارين منها إلى المناطق المجاورة، مطالبين بضرورة التصدي لها بكل قوى وتعتبر جريمة نكراء في حق من قام بذلك ورفع الغطاء الاجتماعي عن جميع المجرمين بالاسم.
وطالب البيان، الجهات الأمنية- وزارة الداخلية بحكومة الوفاق برئاسة فتحي باشاغا الوزير المفوض- بمتابعة المجرمين والقبض عليهم وتسليمهم للعدالة والجهات القضائية.
وتابع البيان:” نظرا لهشاشة الأجهزة الأمنية وقصورها عن أداء واجباتها بالشكل المطلوب الذي يواكب المدينة مع انتشار الأعمال الإجرامية ولذلك فوض الحاضرون عميد وأعضاء البلدي، الاستعانة بالأجهزة بالدولة وله الحق باستدعاء قوة أمنية من خارج المدينة لبسط الأمن، ومطالبة وزارة الداخلية بالدعم الكامل للأجهزة الأمنية داخل المدينة حتى يستتب الأمن والأمان.
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