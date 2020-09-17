عميد بلدية بني وليد يطالب فتحي باشاغا بتأمين مدينته وحمايتها من المجرمين

أصدر ديوان المجلس البلدي ببلدية بني وليد، بيانا، الخميس، شارك فيه أعيان وأهالي البلدية بشأن الأوضاع الأمنية داخل المدينة.

وشجب البيان، عمليات السرقة والحرابة وقطع الطرق والابتزاز للضيوف والمارين منها إلى المناطق المجاورة، مطالبين بضرورة التصدي لها بكل قوى وتعتبر جريمة نكراء في حق من قام بذلك ورفع الغطاء الاجتماعي عن جميع المجرمين بالاسم.

وطالب البيان، الجهات الأمنية- وزارة الداخلية بحكومة الوفاق برئاسة فتحي باشاغا الوزير المفوض- بمتابعة المجرمين والقبض عليهم وتسليمهم للعدالة والجهات القضائية.

وتابع البيان:” نظرا لهشاشة الأجهزة الأمنية وقصورها عن أداء واجباتها بالشكل المطلوب الذي يواكب المدينة مع انتشار الأعمال الإجرامية ولذلك فوض الحاضرون عميد وأعضاء البلدي، الاستعانة بالأجهزة بالدولة وله الحق باستدعاء قوة أمنية من خارج المدينة لبسط الأمن، ومطالبة وزارة الداخلية بالدعم الكامل للأجهزة الأمنية داخل المدينة حتى يستتب الأمن والأمان.