ميركل وكونتي يبحثان هاتفيا مستجدات الأوضاع في ليبيا

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المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، الخميس، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإيطالي،

جوزيبي كونتي، مستجدات الأوضاع في ليبيا.

وبحسب

مصادر إعلامية فإن ميركل وكونتي ناقشا خلال الاتصال ايضا التطورات في منطقة شرق المتوسط،

وأكدا على ضرورة الحوار بين الدول المتنازعة هناك لحل الأزمة.

هذا

وكان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، فائز السراج، قد أعلن الأربعاء،

عن رغبته في تسليم السلطة في مدة أقصاها أكتوبر المقبل، بعد توصل لجنة الحوار السياسي

إلى اختيار رئيس حكومة جديدة ومجلس رئاسي جديد.

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