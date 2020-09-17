ليبيا الان

ارتفاع حصيلة إصابات «كورونا» في زليتن إلى 1603 حالات

تم النشر منذُ 10 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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