داخلية المؤقتة تعلن استعدادها لموجة الطقس السيء التي من المتوقع أن تضرب البلاد الأحد

قالت

وزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة، الخميس، إنها على أهبة الاستعداد عبر فرق الدفاع

المدني وأقسام ومراكز الشرطة في حال حدوث أي طارئ.

وطالبت

الوزارة في بيان لها المواطنين بأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، لإمكانية تردي حالة

الطقس فجر الأحد المقبل، وفقا لتوقعات مراكز التنبؤات والأرصاد الجوي، التي أعلنت عن

عاصفة متوسطية تضرب الساحل الليبي خصوصا في المنطقة الشرقية.

ودعت

الوزارة كافة المواطنين إلى قلة الحركة قدر المستطاع واقتصارها على الضرورة القصوى،

والانتباه خلال قيادة المركبات على الطرقات العامة، وتثبيت كل ما يمكن أن تزيله سرعة

الرياح، وذلك للسلامة العامة.

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