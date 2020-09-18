“الجفرة”.. وفاة طبيبة عاملة في فريق الرصد بفيروس كورونا

نعت وزارة الصحة بالحكومة الليبية، الدكتورة شادية الأبيض، الطبيبة بمركز العزل السريري الجفرة التي وافاها الأجل إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد .. وأشارت إدارة الإعلام في بيان نعي الوزارة إلى أن الطبية أحد عناصر فرق الرصد والتقصى والاستجابة السريعة العاملة بمدينة زلة التابعة لإدارة الخدمات الصحية الجفرة، فيما تعاني “زلة” أزمات مضاعفة بسبب بعدها عن مركز العزل الرئيسي في مدينة ودان ومركز الخدمات الطبية في مركز البلدية مدينة هون.

وقالت الوزارة في بيان النعي المنشور بصفحة إدارة الإعلام إنها (من خلال الأسرة الصحية ، تتقدم بأحر التعازي وأصدق المساواة لعائلة شهيدة الواجب الوطني، السيدة شادية مفتاح الأبيض وتشاطر الوزارة مشاعر عائلة الفقيدة في هذا المصاب الأليم، من خلال استحضار وبكل فخر، ما قدمته وتقدمه الأطر الطبية والمهنية الصحية من عمل نبيل في سبيل الإنسانية، كما تقدر مجهوداتها في التصدي لهذا الوباء، داعية الأطر الطبية إلى المزيد من الصبر والتجنيد بكل روح وطنية لمواجهة هذا الفيروس) .

يذكر أن الأخبار المتداولة مؤخراً عن تزايد ملحوظ في الإصابات في نطاق “زلة” – علاوةً على أن المركز الرئيسي للإيواء في مدينة ودان والذي يغطي كل مدن البلدية مهدد بالإغلاق نظراً للنقص في جميع المشغلات مع نداءات متكررة من مسؤولي المركز لجهات الاختصاص ولكن دون تلبية -حسب ما أكد الدكتور ياسين كامة عبر برنامج خليك في الحوش على قناة 218.

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