مصادر لــ 218:شركة الخليج العربي تعيد تشغيل مصفاة طبرق

قال مصدر مسؤول يعمل في مؤسسة النفط لقناة 218‪ إن شركة الخليج العربي للنفط أعادت مساء الخميس تشغيل مصفاة طبرق بعد توقفها لأشهر بهدف إنتاج الديزل المحدود للاستهلاك المحلي.

وأضاف المصدر بأن تغذية المصفاة التي كانت تنتج 20 ألف برميل يومياً في السابق ستتم عبر المخزون الموجود في الصهاريج على أن يتم تغذيتها في وقت لاحق من محطة السرير التي تتزود من النفط الخام بشكل أساسي من حقلي مسلة وماجد.

وشدد المصدر خلال حديثه لقناة 218 على عدم وجود أي بوادر لعودة الإنتاح العام للنفط في ليبيا حتى اللحظة مشيدا بالجهود المحلية والدولية التي تحاول جاهدة إعادة العمل في قطاع النفط.

وتوقف الإنتاج في شهر يناير الماضي على إثر إغلاقات نفذتها قبائل في منطقة الهلال النفطي حيث كانت تنتج ليبيا وقتها نحو 1.250مليون برميل، فيما أعلنت مؤسسة النفط في وقت سابق من شهر سبتمبر الجاري أن خسائر إغلاقات النفط تلامس الـــــــ 10 مليار دولار بعد مرور نحو 8 أشهر من توقف الإنتاج والتصدير.

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