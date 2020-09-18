«الثني» يبحث مع نخب بنغازي الأزمة الراهنة

التقى رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني، الخميس، في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، نخب ثقافية وسياسية ومدنية، وذلك ضمن سلسلة اللقاءات التي يجريها رئيس الحكومة لبحث تداعيات الأزمة الراهنة التي دفعت بالحكومة لتقديم استقالتها.

وضم اللقاء عددا من الساسة والقانونيين والمثقفين ونشطاء المجتمع المدني، حيث تم خلاله تبادل وجهات النظر بين “الثني” وهؤلاء النخب عن أسباب الأزمات التي عصفت بالوطن وتسببت في تردي الأوضاع المعيشية للمواطنين على رأسها أزمة الكهرباء.

واستمع “الثني” خلال اللقاء، إلى رأي الشارع في هذه الأزمات، وآليات حلها، مؤكدين معرفة الأسباب التي أدت إليها.

وأوضح “الثني” آليات عمل الحكومة بدون موارد مالية، ما دفعها للاقتراض طيلة السنوات الماضية لتسيير أمور المواطن.

وأشار إلى أن تحكم الحكومة الموازية في طرابلس وأجسامها في إيرادات النفط، بل ومنعها لتقديم الخدمات للمواطن الليبي خاصة في شرق البلاد وجنوبه ما فاقم هذه الأزمات.