بنغازي تختتم امتحانات الشهادة الإعداية بإشراف فرق الرصد لمكافحة كورونا

شهدت مدينة بنغازي -الخميس- اختتام امتحانات الشهادة الإعدادية وقد أشرفت الغرفة المركزية بالخدمات الصحية بالمدينة من خلال فرق المراقبة الصحية التابعة لها على تطبيق الإجراءات الصحية للوقاية من انتشار فيروس كورونا في 68 مؤسسة تعليمية، بالتنسيق والتعاون مع مراقبة التربية والتعليم بالبلدية وتضمنت الإجراءات تطهير اليدين وارتداء الكمامات وقياس درجة الحرارة والتباعد الجسدي ومتابعة الحالات المرضية.

وقام مدير إدارة الخدمات الصحية وعضو اللجنة الرئيسية لمكافحة وباء كورونا ببنغازي “ناصر الكاديكي” بزيارة لمدرسة التقدم واطلع مع فريق المراقبة الصحية ورئيس لجنة الامتحانات على الإجراءات الصحية بالمدرسة وأثنى على الجهود المبذولة للمحافظة على صحة وسلامة الطلاب.

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