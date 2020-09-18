مسؤول مصري: القبض على عناصر إجرامية اختطفت 6 عمال مصريين في ليبيا

استقبل محافظة مطروح -القريبة من الحدود مع ليبيا- الخميس، “6” عمال مصريين تم اختطافهم على يد “جماعات إجرامية داخل الأراضي الليبية وقال اللواء خالد شعيب -محافظ مطروح- في هذا الصدد إنه جاري تعقب بقية أفراد العصابة بالتنسيق مع السلطات الليبية.

وأضاف شعيب، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة “الحياة” المصرية، أن العمال كانوا يعملون في قطاع البناء والتشييد التشييد والبناء وأن العصابة الإجرامية اختطفتهم في الطريق عند عودتهم إلى جمهورية مصر العربية.

وقال المحافظ إن ” عناصر المجموعات الإجرامية يبتزون الدول ويطلبون فدية، لكن مصر لا ترضخ لهذه الأمور لأن مصر دولة قوية»-حسب وصفه- لافتًا إلى أن الجماعات تحولت إلى الأهالي وطلبت منهم 30 ألف دينار عن كل عامل مصري.

وأوضح “شعيب” في مداخلته أن الأهالي اتصلوا بالسلطات المصرية للإعلان عن اختطاف العمال فتم التنسيق مع السلطات الليبية على الفور، وفق التوجيهات الرئاسية للجهات المختصة، وعلى رأسها رجال المخابرات العامة المصرية ولفت إلى أن السلطات تمكنت من تحديد أماكنهم حيث يحتجزون العمال، مضيفًا أن العملية استغرقت 48 ساعة.

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