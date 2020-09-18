وصول قافلة “بريق أمل فزان” لمدينة سبها محملة بغاز الطهي

أعلنت غرفة التجارة والصناعة والزراعة في مدينة سبها في وقت مبكر من اليوم الجمعة عن وصول قافلة “بريق أمل فزان”المحملة بكميات كبيرة من اسطوانات غاز الطهي، دون ذكر الكميات المرسلة من شركة البريقة لتسويق النفط، إلى جانب شحنات من المحروقات.

وأضافت الغرفة في بيان نشرته عبر منصاتها الرسمية بأن جمعية النقل في مدينة مصراتة هي من ساهمت في نقل الغاز لمدن الجنوب وذلك بالتنسيق مع شركة البريقة و مؤسسة النفط التي أشادت الغرفة بدورهم إضافةً إلى دور البوابات الأمنية التي ساهمت في تسهيل إجراءات نقل اسطوانات نقل الغاز لمناطق الجنوب. . وتعاني المنطقة بأكملها من شح متكرر في السنوات الأخيرة ، الأمر الذي رفع من سعر استبدال اسطوانة الغاز إلى نحو 300 دينار في حال ما توفرت بشكل شحيح.

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