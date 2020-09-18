مدير أمن ربيانة يتفقد سير عمل مكتب مكافحة الهجرة غير القانونية

تفقد مدير أمن ربيانة الرائد جابر عبد الكريم ، خلال زيارة له إلى مقر مكتب مكافحة الهجرة غير القانونية في البلدة سير العمل وعقد اجتماعاً مع مدير المكتب نقيب باسم السنوسي، بحضور عدد من ضباط المديرية ولفيف من أعيان وحكماء “ربيانة” -حسب ما أوردته وكالة الأنباء الليبية “وال”.

وأكد مدير الأمن خلال الاجتماع على ضرورة زيادة تفعيل مهام المكتب، للقضاء على ظاهرة الهجرة غير القانونية والجريمة المنظمة العابرة للحدود .. ويأتي الاجتماع عقب استلامه لرئاسة المديرية خلفًا لمديرها السابق وفي أول خطوة نحو تعزيز الأمن والحد من انتشار الجريمة، ومكافحة ظواهر الهدامة، والهجرة غير القانونية في ربيانة وما حولها.

وأشارت الوكالة إلى أن اجتماع مدير الأمن الجديد، يأتي ضمن سلسلة اجتماعات مع منتسبي جهاز الشرطة في ربيانة، والزيارات التفقدية لمقرات وتمركزات التي تتبع المديرية، فيما دعا الرائد جابر كافة الأعيان والحكماء للتعاون والعمل مع المديرية، من أجل المجاهرة بالأمن ورفع الغطاء الاجتماعي على الخارجين عن القانون.

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