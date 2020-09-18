السلامة الوطينة” في وادي الشاطىء تستغيث

وجهت هيئة السلامة الوطنية في وادي الشاطئ مناشدةً -الخميس- إلى الجهات المعنية بدعمها ضرورة توفير جميع الإمكانات التي تحتاجها من أجل تقديم المهام المنوطة بها وإتمامها على أكمل وجه .

وأوضح رئيس الهيئة، الرائد “سليمان قريرة ” في تصريحات صحفية-نقلتها وكالة الأنباء الليبية “وال”- أنهم في فرع الهيئة يعملون بالمجهودات الذاتية في مقر متهالك تم استلامه من بيت الثقافة وأجريت له صيانة بسيطة دون أي دعم يُذكر.

وطالب “قريرة” الجهات المسؤولة في الدولة بالإسراع بتقديم احتياجات الهيئة، مبيناً أنهم يفتقرون لسيارة إطفاء جاهزة وسيارة إسعاف، وأن المقر يحتاج للصيانة والترميم.

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